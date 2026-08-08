Tigre venció 1-0 a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El único gol del encuentro lo anotó el delantero Ignacio Russo a los 78 minutos del segundo tiempo, luego de aprovechar un pase defectuoso hacia atrás en la defensa de River.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Tigre por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Tigre empieza a las 15:00 PM de Perú, 17:00 PM de Argentina y 16:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Tigre por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
- En México y Centroamérica: 14:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 16:00 horas
- En España: 22:00 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Tigre por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Tigre será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Tigre por Torneo Clausura
- Fecha: sábado 8 de agostos del 2026
- Partido: River Plate vs. Tigre
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: José Dellagiovanna
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Tigre hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Tigre por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Tigre hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Tigre por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
- HBO Max