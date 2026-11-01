Universitario de Deportes visita a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre del 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. El conjunto crema llega a este duelo tras una reconfortante goleada por 3-0 ante Juan Pablo II y con ánimos de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Universitario vs. Atlético Grau. (Foto: Fernando Sangama)

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este domingo 1 de noviembre del 2026 desde las 3:30 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5:30 p.m.

5:30 p.m. España: 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horario Canal TV Streaming Perú 3:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 2:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 10:30 p.m. ET Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026

Fecha: Domingo 1 de noviembre del 2026.

Domingo 1 de noviembre del 2026. Partido: Atlético Grau vs. Universitario

Atlético Grau vs. Universitario Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.

3:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Liga 1 Max.

Liga 1 Max. Estadio: Mansiche de Trujillo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Atlético Grau