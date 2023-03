Los problemas de la Juventus no tienen cuándo acabar. Con motivo de la llamada ‘investigación Prisma’, encargada de esclarecer los desbalances económicos y administrativos de la Juventus, Paulo Dybala declaró ante la Guardia de Finanzas italiana que la institución aún le debe dinero.

Como se sabe, el delantero llegó a su actual club, la Roma, tras expirar su contrato con la ‘Vieja Señora’. Los problemas vendrían luego: los desajustes contractuales del club le valieron 15 puntos en la clasificación de la Serie A.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la ‘Juve’ todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones netos”, mencionó la ‘Joya’

Esta deuda se debe al acuerdo que Juventus llegó con los jugadores para aplazar el pago de sus salarios de cuatro meses durante la pandemia. Sin embargo, la institución informó que se trataba de una renuncia del sueldo y no un aplazamiento, lo que es completamente ilegal.

“Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato (Juventus), los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos, pero si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato”, agregó el futbolista, según medios italianos.

Por último, Dybala mencionó cuándo vence el plazo del pago de la deuda, de lo contrario evaluará llevar este problema a los tribunales.

“Sé que en abril de 2023 el Juventus tiene la ultima oportunidad de pagar esos 3 millones mas o menos. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito aunque espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda evitando problemas para mí y la Juventus”, finalizó.