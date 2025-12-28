El delantero argentino falló un increíble gol al lado del arco que pudo significar la clasificación de Boca Juniors a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
El delantero argentino falló un increíble gol al lado del arco que pudo significar la clasificación de Boca Juniors a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Edison Cavani es uno de los grandes delanteros que nos ha brindado este siglo. El uruguayo actualmente milita en Boca Juniors y no ha tenido un 2025 tan próspero como anteriores años.

Uno de los momentos que más lamenta es la serie por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en donde Boca Juniors fue eliminado en manos de Alianza Lima.

Fernanda Huapaya

El delantero de 38 años fue ampliamente criticado por fallar un gol a pocos centímetros del arco ‘blanquiazul’, lo que pudo significar la clasificación del ‘Xeneize’ a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

“El gol que no pude hacer para entrar a la Copa, ese gol me acuerdo, lo analicé mil veces”, inició el ‘Matador’.

“Me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, el caer, levantarte y girar para buscar posición y patear, te mareás. Y le tiré la patada por instinto, por inercia de que estoy al lado del arco”, añadió.

“Ya está. Lo dejas atrás, porque pasa, el fútbol sigue y el domingo que viene tienes que estar y buscar el próximo torneo”, finalizó.

