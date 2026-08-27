Eduardo Coudet dejará de ser entrenador de River Plate, según informaron medios argentinos. Tras la eliminación del conjunto millonario ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Chacho’ pondrá punto final a su ciclo en el club de Núñez y presentará su renuncia luego del entrenamiento del equipo este jueves.

TyC Sports informó que manera contundente: “Eduardo Coudet se va de River”. El medio argentino precisó que Coudet ya tomó la decisión de dar un paso al costado y que ofrecerá una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. (hora peruana) para comunicar su salida.

La versión también fue adelantada por Olé, que publicó: “Crónica de un final anunciado: Coudet se despide de River”. El diario argentino informó que desde Núñez confirmaron la noticia y el anuncio lo hará el propio entrenador esta tarde.

CHACHO COUDET SE VA DE RIVER ❌🚨



🎙️ Desde Núñez confirmaron que este jueves, a las 15, el DT brindará una conferencia de prensa en el Monumental y dará por terminada su etapa. pic.twitter.com/4TuEORXxtb — Diario Olé (@DiarioOle) August 27, 2026

La salida se produce después de un nuevo golpe para River, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Independiente Santa Fe y perder 8-7 en la definición por penales. Coudet había quedado seriamente cuestionado por los resultados del segundo semestre y la derrota terminó de acelerar una decisión que ya venía tomando forma.

De esta manera, el ciclo del ‘Chacho’ en River llega a su final apenas cinco meses después de su llegada. TyC Sports señala que Marcelo Escudero asumiría de manera interina mientras la dirigencia comienza a buscar reemplazante, con varios nombres que ya aparecen entre las alternativas.

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