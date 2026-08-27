Se acabó el ciclo: Eduardo Coudet no seguirá como técnico de River Plate, según medios argentinos. (Foto: AFP)
Se acabó el ciclo: Eduardo Coudet no seguirá como técnico de River Plate, según medios argentinos. (Foto: AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Redacción EC

Eduardo Coudet dejará de ser entrenador de River Plate, según informaron medios argentinos. Tras la eliminación del conjunto millonario ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Chacho’ pondrá punto final a su ciclo en el club de Núñez y presentará su renuncia luego del entrenamiento del equipo este jueves.

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