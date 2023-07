Yamila Rodríguez, figura de la selección Argentina en el Mundial Femenino 2023, salió a defenderse en redes sociales luego de ser víctima de acoso por no contar con un tatuaje de Lionel Messi. Esto debido a que sí luce a Cristiano Ronaldo y a Diego Armando Maradona en la piel.

Tras tener que aguantar cuestionamientos e incluso amenazas, la jugadora se pronunció en un comunicado y tuvo que aclarar que no tiene nada en contra del ‘10′ de la ‘Albiceleste’.

“Por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi?”, empezó diciendo a través de Instagram. “Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal”, añadió, incómoda por las “barbaridades que se dicen sin piedad”. “¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste?”, enfatizó.

“Jamás dije que soy anti Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 (por Cristiano Ronaldo) no quiere decir que odie a Messi. Sino que a mí (a todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido) me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema?”.

“No estamos obligados a sólo amar a los jugadores de nuestro país. Basta. Cansa, duele”, sentenció la referente de la selección argentina femenina, evidentemente afectada por la situación.