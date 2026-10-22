Por Redacción EC

Con un gigantesco Fernando Muslera en la portería, Estudiantes de La Plata derrotó este jueves 3-2 en penaltis al campeón Flamengo en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará al Palmeiras.

Muslera detuvo en la tanda de penales tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la gran final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La serie, que no tuvo goles en la ida ni en la vuelta, se fue a definición desde los doce pasos por una resistencia notable del Pincha, que se sobrepuso al gigante brasileño y a la expulsión de Baltasar Rodríguez en el minuto 50 por doble amonestación.

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