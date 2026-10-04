Lionel Messi se incorporó al plantel de la selección de Argentina para afrontar su último duelo con la ‘Albiceleste’.
Lionel Messi se incorporó al plantel de la selección de Argentina para afrontar su último duelo con la ‘Albiceleste’.
Por Redacción EC

¡El inicio del fin! Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords bajo la axila.

Este domingo 4 de octubre, el futbolista de Inter Miami llegó al predio de Ezeiza para unirse a la plantilla que comanda Lionel Scaloni para prepararse del que será su último duelo con la ‘Albiceleste’.

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Rosario tras pasar varios días con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, antes del esperado cierre internacional de la Selección albiceleste.

El capitán llegó después del triunfo 7-0 sobre Burkina Faso y compartió una merienda con sus compañeros. Además, el plantel tenía previsto realizar un asado este domingo junto al grupo.

Messi afrontará su último partido con Argentina el martes 6 de octubre en el Monumental, escenario preparado para homenajearlo en una noche especial para Argentina.

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