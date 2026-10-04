¡El inicio del fin! Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords bajo la axila.

Este domingo 4 de octubre, el futbolista de Inter Miami llegó al predio de Ezeiza para unirse a la plantilla que comanda Lionel Scaloni para prepararse del que será su último duelo con la ‘Albiceleste’.

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Rosario tras pasar varios días con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, antes del esperado cierre internacional de la Selección albiceleste.

El capitán llegó después del triunfo 7-0 sobre Burkina Faso y compartió una merienda con sus compañeros. Además, el plantel tenía previsto realizar un asado este domingo junto al grupo.

Messi afrontará su último partido con Argentina el martes 6 de octubre en el Monumental, escenario preparado para homenajearlo en una noche especial para Argentina.