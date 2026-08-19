Jorge Sampaoli vuelve a ser noticia y no precisamente por ganar títulos. Esta vez, el ‘Hombrecito’ está en el ojo de la tormenta por las millonarias indemnizaciones que ha recibido tras poner fin anticipadamente a distintos contratos durante su extensa carrera. Según información difundida por el periodista Diego Yudcovsky, el entrenador argentino acumularía más de 20 millones de dólares por estos conceptos.

La cifra incluye sus etapas al frente de selecciones y clubes. En el caso de Chile, Sampaoli habría recibido US$2 millones tras su salida, mientras que la rescisión de su vínculo con la selección argentina le habría dejado otros US$1,5 millones. A nivel de clubes, Santos aparece con una indemnización de US$800.000.

El monto más elevado correspondería al Sevilla, que habría pagado alrededor de US$9 millones por la finalización del contrato con el entrenador argentino. Esta cifra representa por sí sola una parte importante del total acumulado por Sampaoli a lo largo de sus diferentes experiencias profesionales.

Jorge Sampaoli tiene contrato vigente con Talleres de córdoba. (Foto: Getty)

A esa cantidad se suman los US$2 millones de Flamengo y otros US$2 millones de Atlético Mineiro. El listado también contempla los US$6 millones correspondientes al Rennes, mientras que Talleres de Córdoba, su actual equipo, aparece con una indemnización estimada en US$1 millón.

Aunque el club cordobés no ha tomado una decisión sobre el futuro de Sampaoli, el argentino habría logrado acumular hasta ahora un monto de 23,3 millones de dólares en indemnizaciones. Sin duda, un monto importante para el entrenador.

Así, el ‘Hombrecito’ vuelve a quedar en el centro de la escena por un aspecto económico de su trayectoria. Las cifras expuestas reflejan los elevados costos que habrían tenido para sus empleadores las distintas rupturas anticipadas de los proyectos que encabezó a lo largo de su carrera.

SOBRE EL AUTOR