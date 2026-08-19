¿El negocio del buen perdedor? Jorge Sampaoli y las millonarias indemnizaciones que acumuló en su carrera. (Foto: Talleres de Córdoba)
¿El negocio del buen perdedor? Jorge Sampaoli y las millonarias indemnizaciones que acumuló en su carrera. (Foto: Talleres de Córdoba)
Por Redacción EC

Jorge Sampaoli vuelve a ser noticia y no precisamente por ganar títulos. Esta vez, el ‘Hombrecito’ está en el ojo de la tormenta por las millonarias indemnizaciones que ha recibido tras poner fin anticipadamente a distintos contratos durante su extensa carrera. Según información difundida por el periodista Diego Yudcovsky, el entrenador argentino acumularía más de 20 millones de dólares por estos conceptos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.