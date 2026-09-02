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¡Merecido! Durante el minuto diez del duelo entre Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 el partido se detuvo para un homenaje a Lionel Messi.
Jugadores, hinchas, árbitros y todos los presentes en el estadio Mario Alberto Kempes cumplieron el minuto de aplausos en honor a la carrera de Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina.
La AFA anunció esta disposición en todas las categorías de las disciplinas masculinas y femeninas durante la próxima fecha en el fútbol argentino.
“Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos”, comunicó el ente.