icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La AFA dispuso este homenaje en todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa).
La AFA dispuso este homenaje en todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa).
Por Adrián Puga

¡Merecido! Durante el minuto diez del duelo entre vs. por los octavos de final de la el partido se detuvo para un homenaje a .

Jugadores, hinchas, árbitros y todos los presentes en el estadio Mario Alberto Kempes cumplieron el minuto de aplausos en honor a la carrera de Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina.

La AFA anunció esta disposición en todas las categorías de las disciplinas masculinas y femeninas durante la próxima fecha en el fútbol argentino.

“Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos”, comunicó el ente.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.