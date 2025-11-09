Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.

Juanfer Quintero tuvo un tenso cruce con un periodista que criticó los argumentos de River Plate de cara a lo que queda del Clausura y la clasificación a Copa Libertadores.

“Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”, increpó el colombiano.

“Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”, continuó.

“En el fútbol se demuestra cada partido. No estamos a la altura, ya lo asumimos. Pero escarbar donde no hay, no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá que ganemos y cuando salgamos campeones, no digan nada”, finalizó.

"NOS ACORDAMOS DE MIGUEL, TODO LO QUE SE VE DEL EQUIPO ES IMAGEN DE ÉL, ESTOY SEGURO QUE ESTÁ FESTEJANDO DESDE ARRIBA"



🥹 EMOCIONANTE: Ubeda le dedicó la victoria en el Superclásico a MIGUELO RUSSO pic.twitter.com/aDT8FrhbGZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025