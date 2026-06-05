La relación entre el Indio Solari, quien falleció a los 77 años, y el fútbol siempre fue mucho más profunda que una simple afición. El histórico músico argentino mantuvo durante años un fuerte vínculo con Boca Juniors y una admiración especial por Juan Román Riquelme, a quien consideraba un artista dentro del campo de juego.

Carlos Alberto Solari mantuvo una conexión permanente con el fútbol argentino, tanto desde las tribunas como dentro de la cancha. Además de tocar junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintos estadios del país, el músico disfrutaba jugar al fútbol amateur y hablaba frecuentemente sobre esa pasión.

En sus memorias recordó cómo vivía el deporte durante su juventud y hasta confesó el motivo por el que dejó de jugar. “Seguí jugando al fútbol ocasionalmente por puro placer hasta que me quebré los meniscos (...) Ahí aprendí que uno tiene que cuidarse”, relató.

Bostero declarado, Solari convirtió su pasión por Boca en parte de su identidad pública y mantuvo una cercanía emocional con varios ídolos del club.

El Indio Solari y Riquelme. Foto: JRR/Instagram

La admiración del Indio Solari por Juan Román Riquelme

Entre todos los futbolistas que admiró, Juan Román Riquelme ocupó un lugar especial. El músico valoraba su manera de entender el juego, su personalidad y la forma en que interpretaba el fútbol.

En su libro recordó también cómo era dentro de la cancha durante sus años de futbolista aficionado. “Yo jugué un poco al fútbol, me gustaba. Tiraba buenos centros (...) Era sucio para jugar, no pegaba fuerte pero te sacudía el tobillo todo el primer tiempo”, recordó entre risas.

La conexión con Riquelme fue tan fuerte que incluso el exfutbolista lo invitó a participar de su despedida en La Bombonera, un evento que finalmente no pudo concretarse.

El poema que el Indio Solari dedicó a Riquelme

Uno de los momentos más recordados de esa admiración apareció reflejado en su libro, donde Solari desarrolló una reflexión sobre el arte, la creatividad y la sensibilidad, conceptos que finalmente terminó asociando a Román.

Tras una extensa reflexión sobre lo que significa ser artista, cerró con una frase que quedó grabada entre los hinchas: “Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMAN”.

La frase terminó resumiendo la mirada del músico sobre Riquelme: un futbolista capaz de convertir el juego en una expresión artística y emocional para millones de hinchas.

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