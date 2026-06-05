Resumen

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El mortal concierto del Indio Solari. Foto: Instagram
El mortal concierto del Indio Solari. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La relación entre el Indio Solari, quien falleció a los 77 años, y el fútbol siempre fue mucho más profunda que una simple afición. El histórico músico argentino mantuvo durante años un fuerte vínculo con Boca Juniors y una admiración especial por Juan Román Riquelme, a quien consideraba un artista dentro del campo de juego.

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