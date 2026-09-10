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Resumen

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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs Central Córdoba el viernes 11 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (Foto: Getty Images)
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs Central Córdoba el viernes 11 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (Foto: Getty Images)
/ NurPhoto
Por Adrián Puga

Boca Juniors y Central Córdoba se enfrentan este viernes 11 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará desde las 7:30 p.m. (hora argentina) en La Bombonera. El cuadro xeneize llega motivado a este duelo tras vencer por la mínima a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.