Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles 5 de agosto de 2026 por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el La Bombonera a las 19:00 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Estudiantes según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura 2026?
El partido de Boca Juniors vs. Estudiantes empieza a las 17:00 PM de Perú, 19:00 PM de Argentina y 18:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
- En México y Centroamérica: 14:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 16:00 horas
- En España: 22:00 horas
Canales TV para ver Boca Juniors vs. Estudiantes por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de Boca Juniors vs. Estudiantes será transmitido a través de TNT Sports y Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura
- Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026
- Partido: Boca Juniors vs. Estudiantes
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: La Bombonera
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido Boca Juniors vs. Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.
- TNT Sports
- HBO Max