Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles 5 de agosto de 2026 por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el La Bombonera a las 19:00 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Estudiantes según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Boca vs. Estudiantes por la Liga Profesional | Foto: Estudiantes

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Estudiantes empieza a las 17:00 PM de Perú, 19:00 PM de Argentina y 18:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:00 horas

16:00 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

17:00 horas En México y Centroamérica: 14:00 horas

14:00 horas En Estados Unidos (New York): 16:00 horas

16:00 horas En España: 22:00 horas

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Estudiantes por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Estudiantes será transmitido a través de TNT Sports y Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Estudiantes por Torneo Clausura

Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026

Miércoles 5 de agosto del 2026 Partido: Boca Juniors vs. Estudiantes

Boca Juniors vs. Estudiantes Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max y Disney+ Premium

HBO Max y Disney+ Premium Estadio: La Bombonera

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Estudiantes hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Estudiantes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.