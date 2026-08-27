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Resumen

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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Por Adrián Puga

y se enfrentarán este viernes 28 de agosto de 2026 por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en La Bombonera a las 21:30 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Lanús? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Lanús según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Lanús por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Lanús empieza a las 7:30 PM de Perú, 9:30 PM de Argentina y 8:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Lanús por Torneo Clausura 2026

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 20:30 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • En México y Centroamérica: 18:30 horas
  • En Estados Unidos (New York): 20:30 horas
  • En España: 2:30 horas del domingo

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Lanús por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Lanús será transmitido a través de TNT Sports y Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Lanús por Torneo Clausura

  • Fecha: Viernes 28 de agosto del 2026
  • Partido: Boca Juniors vs. Lanús
  • Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: TNT Sports
  • Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
  • Estadio: La Bombonera

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Lanús hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Lanús hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.

  • TNT Sports
  • HBO Max

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