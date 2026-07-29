Boca Juniors visitará a O’Higgins este jueves 30 de julio del 2026 en el Estadio Codelco El Teniente por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘Xeneizes’ sacaron una ventaja en el duelo de ida por 1 a 0; por su lado, el conjunto chileno tiene una oportunidad inmejorable de eliminar a un gigante. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney Plus, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Boca Juniors' midfielder #10 Tomas Aranda runs with the ball during the first leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Argentina's Boca Juniors and Chile's O'Higgins at La Bombonera stadium, in Buenos Aires, on July 23, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Argentina 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Brasil 9:30 p.m. --- Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Chile 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney Plus Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney Plus Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana 2026

Fecha : Jueves 30 de julio del 2026.

: Jueves 30 de julio del 2026. Partido : Boca Juniors vs. O’Higgins

: Boca Juniors vs. O’Higgins Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú Canal : DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus

: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus Estadio: Codelco El Teniente

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney Plus.

¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.