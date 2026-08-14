Boca Juniors y Platense se enfrentarán este sábado 15 de agosto de 2026 por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López a las 21:15 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Platense? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Platense según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (Foto: Platense)

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Platense empieza a las 19:15 PM de Perú, 21:15 PM de Argentina y 20:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 19:15 horas

19:15 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 20:15 horas

20:15 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:15 horas

21:15 horas En México y Centroamérica: 18:15 horas

18:15 horas En Estados Unidos (New York): 20:15 horas

20:15 horas En España: 2:15 horas del domingo

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Platense por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Platense será transmitido a través de TNT Sports y Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura

Fecha: Sábado 15 de agosto del 2026

Sábado 15 de agosto del 2026 Partido: Boca Juniors vs. Platense

Boca Juniors vs. Platense Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max y Disney+ Premium

HBO Max y Disney+ Premium Estadio: Ciudad de Vicente López

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Platense hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Platense hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.