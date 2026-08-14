Boca Juniors y Platense se enfrentarán este sábado 15 de agosto de 2026 por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López a las 21:15 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Platense? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Platense según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura 2026?
El partido de Boca Juniors vs. Platense empieza a las 19:15 PM de Perú, 21:15 PM de Argentina y 20:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 19:15 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 20:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:15 horas
- En México y Centroamérica: 18:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 20:15 horas
- En España: 2:15 horas del domingo
Canales TV para ver Boca Juniors vs. Platense por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de Boca Juniors vs. Platense será transmitido a través de TNT Sports y Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Platense por Torneo Clausura
- Fecha: Sábado 15 de agosto del 2026
- Partido: Boca Juniors vs. Platense
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: Ciudad de Vicente López
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Platense hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido Boca Juniors vs. Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Platense hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Platense por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.
- TNT Sports
- HBO Max