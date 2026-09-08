Boca Juniors recibe a Sao Paulo este martes 8 de septiembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera.

Argentinos y brasileños prometen acción en la serie más atractiva de la llave de los ocho mejores del torneo, con un duelo de 180 minutos entre dos clubes que entre ambos acumulan nueve títulos de Copa Libertadores y tres de la Sudamericana.

¿Qué canales pasan el partido de Boca HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Boca por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.

¿Qué canal transmite Boca vs. Sao Paulo EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Sao Paulo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 8 de septiembre del 2026 desde La Bombonera.

Para Argentina, el partido de Boca vs. Sao Paulo será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Boca vs. Sao Paulo será televisado por Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN 3 y Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Boca vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 02:30 horas del miércoles

¿Qué canal TV transmite Boca vs. Sao Paulo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium México 6:30 PM ESPN 3, Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 9:30 PM ESPN y Disney+ Premium Ecuador 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Venezuela 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 9:30 PM ESPN y Disney+ Premium Paraguay 9:30 PM ESPN y Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana 2026

Fecha: martes 8 de septiembre del 2026

martes 8 de septiembre del 2026 Partido: Boca vs. Sao Paulo

Boca vs. Sao Paulo Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)

18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: La Bombonera

¿En qué canal transmiten Boca vs. Sao Paulo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. Sao Paulo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. Sao Paulo hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el partido Boca vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3 y Disney+ Premium, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana.