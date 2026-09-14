Boca Juniors visita a Sao Paulo este martes 15 de septiembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Estadio de Morumbi.
Con un solitario gol del uruguayo Miguel Ángel Merentiel en el minuto 52, el ‘Xeneize’ logró una mínima diferencia de cara la revancha que se disputará este martes.
¿Qué canales pasan el partido de Boca HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Boca por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.
¿Qué canal transmite Boca vs. Sao Paulo EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Sao Paulo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 15 de septiembre del 2026 desde el Estadio de Morumbi.
Para Argentina, el partido de Boca vs. Sao Paulo será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable y streaming.
El partido de Boca vs. Sao Paulo será televisado por Dsports y DGO para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega Boca vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 02:30 horas del miércoles
¿Qué canal TV transmite Boca vs. Sao Paulo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Estados Unidos
|8:30 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|9:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Ecuador
|7:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Colombia
|7:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Chile
|8:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Venezuela
|8:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Bolivia
|8:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Uruguay
|9:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
|Paraguay
|9:30 PM
|DIRECTV Sports, DGO
Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: martes 15 de septiembre del 2026
- Partido: Boca vs. Sao Paulo
- Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DIRECTV Sports
- Streaming: DGO
- Estadio: Morumbi
¿En qué canal transmiten Boca vs. Sao Paulo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?
En Perú, el partido Boca vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DIRECTV Sports
- DGO
¿En qué canal transmiten Boca vs. Sao Paulo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Boca vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DIRECTV Sports
- DGO