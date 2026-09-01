Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield se verán las caras el estadio Mario Alberto Kempes, este miércoles 2 de agosto del 2026 por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Para ambos clubes seguir en carrera en este certamen es una prioridad, ya que podrían asegurar un título en la temporada en pocos duelos. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO por Copa Argentina 2026?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 será transmitido a través de TyC Sports por cable en Argentina. Para ver TyC Sports deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Cablevisión, Flow, DirecTV o Telecentro.

TyC Sports en Argentina está incluido automáticamente en los paquetes básicos de cable en toda Latinoamérica. Puedes consultarlo con el operador que te brinda el servicio.

Si deseas ver el partido de Boca Juniors vs. Vélez por streaming online, podrás hacerlo a través de TyC Sports Play.

Boca vs. Vélez. (Foto: Getty Images) / Rodrigo Valle

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Vélez por Copa Argentina 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:15 p.m.

8:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:15 p.m.

9:15 p.m. España: 2:15 a.m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO por Copa Argentina 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Colombia 7:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Ecuador 7:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Argentina 9:15 p.m. TyC Sports TyC Sports Play Paraguay 9:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Uruguay 9:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Chile 8:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Bolivia 8:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Venezuela 8:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play México 6:15 p.m. TyC Sports Internacional TyC Sports Play Estados Unidos 8:15 p.m. TyC Sports Internacional fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Boca Juniors vs. Vélez por Copa Argentina 2026

Fecha : Miércoles 2 de agosto del 2026

: Miércoles 2 de agosto del 2026 Partido : Boca Juniors vs. Vélez

: Boca Juniors vs. Vélez Horario : 9:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : TyC Sports.

: TyC Sports. Estadio: Mario Alberto Kempes

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Vélez por Copa Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca Juniors vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.

¿Qué canal pasa Boca Juniors vs. Vélez por Copa Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Vélez por Copa Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca Juniors vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.