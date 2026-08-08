Boca Juniors recibirá a Vélez Sarsfield en La Bombonera este sábado 8 de agosto del 2026 a las 19:15 horas (Argentina) por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El conjunto ‘Xeneize’ estampó su primera victoria en el certamen tras el 1-0 sobre Estudiantes de La Plata. ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Boca vs Vélez por la Liga Profesional | Foto: AFP

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas

17:15 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas

18:15 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas

19:15 horas En México y Centroamérica: 16:15 horas

16:15 horas En Estados Unidos (New York): 18:15 horas

18:15 horas En España: 00:15 horas del domingo

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por Torneo Clausura

Fecha: Sábado 8 de agosto del 2026

Sábado 8 de agosto del 2026 Partido: Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra Hora: 17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR)

17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN Premium

ESPN Premium Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: La Bombonera

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.