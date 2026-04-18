Con varios partidos sin derrotas, bien posicionados en el plano local y con sólidos arranques en las copas internacionales, River y Boca prometen el domingo un Superclásico recargado, en el duelo más atractivo de la fecha 15 del Torneo Apertura a jugarse en el estadio Monumental.

Los clubes más populares del fútbol argentino se aprestan a un encuentro con fuerte peso anímico y simbólico por lo que significa ganar un Superclásico, más allá de los números, ya que ambos cumplen buenas campañas en el Apertura.

Conoce dónde ver el Superclásico, Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Apertura de la LPF 2026 desde el Más Monumental.

¿En qué canales pasan el Superclásico, Boca vs River EN VIVO por Torneo Apertura 2026?

El Superclásico entre Boca y River será transmitido a través de ESPN Premium, TNT Sports, HBO Max y Disney+ Premium en Argentina. Es importante resaltar que para que puedas ver ESPN Premium y TNT Sports, deberás contar con el servicio de cableoperadores como: Flow, Cablevisión, Telecentro, DirecTV, entre otros y contratar el Pack Fútbol. Si deseas ver el partido vía streaming lo podrás hacer mediante Disney+ y HBO Max con previa suscripción.

Por otro lado, en países como Perú, Colombia, Chile y resto de Sudamérica, la transmisión del Superclásico, Boca vs River va a traves de ESPN y TyC Sports mediante cable. Si quieres ver el partido por streaming, deberás sintonizar la señal de Disney+ Premium. Además, podrás seguir el minuto a minuto mediante El Comercio.

Si te encuentras en México, el Superclásico, Boca vs River será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium. Por otro lado, en Estados Unidos, mira el partido por TyC Sports y Fanatiz.

¿A qué hora juega Boca vs River HOY por el Superclásico del Torneo Apertura 2026?

El Superclásico entre Boca y River se jugará a las 5:00 PM de Argentina en el Más Monumental. Mientras que en Perú, comenzará a las 3:00 PM. En países como Bolivia y Venezuela inicia a las 4:00 PM. Finalmente, en México el partido comienza a las 2:00 PM.

Formaciones Boca vs River

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.