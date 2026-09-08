Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians este miércoles 9 de septiembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El ‘Pincha’ no gana hace dos partidos y está en el fondo de la tabla del Torneo Clausura argentino, mientras que el ‘Timao’ atraviesa una seguidilla de derrotas consecutivas en el campeonato brasileño que han puesto en duda la continuidad del entrenador Fernando Diniz.

¿Qué canales pasan el partido de Estudiantes vs. Corinthians HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Boca por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.

¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 9 de septiembre del 2026 desde el estadio Jorge Luis Hirschi.

Para Argentina, el partido de Estudiantes vs. Corinthians será transmitido a través de FOX Sports y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Estudiantes vs. Corinthians será televisado por Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN 3 y Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 02:30 horas del miércoles

¿Qué canal TV transmite Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium México 6:30 PM ESPN 3, Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 9:30 PM FOX Sports y Disney+ Premium Ecuador 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium Colombia 7:30 PM ESPN y Disney+ Premium Chile 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Venezuela 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Bolivia 8:30 PM ESPN y Disney+ Premium Uruguay 9:30 PM ESPN y Disney+ Premium Paraguay 9:30 PM ESPN y Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores 2026

Fecha: Miércoles 9 de septiembre del 2026

Miércoles 9 de septiembre del 2026 Partido: Estudiantes vs. Corinthians

Estudiantes vs. Corinthians Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)

18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN, FOX Sports

ESPN, FOX Sports Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Jorge Luis Hirschi

¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

FOX Sports

¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en México?

En México, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN 3 y Disney+ Premium, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana.