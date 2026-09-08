Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians este miércoles 9 de septiembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Jorge Luis Hirschi.
El ‘Pincha’ no gana hace dos partidos y está en el fondo de la tabla del Torneo Clausura argentino, mientras que el ‘Timao’ atraviesa una seguidilla de derrotas consecutivas en el campeonato brasileño que han puesto en duda la continuidad del entrenador Fernando Diniz.
¿Qué canales pasan el partido de Estudiantes vs. Corinthians HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Boca por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.
¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 9 de septiembre del 2026 desde el estadio Jorge Luis Hirschi.
Para Argentina, el partido de Estudiantes vs. Corinthians será transmitido a través de FOX Sports y Disney+ Premium por cable y streaming.
El partido de Estudiantes vs. Corinthians será televisado por Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN 3 y Disney+ Premum.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 02:30 horas del miércoles
¿Qué canal TV transmite Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|México
|6:30 PM
|ESPN 3, Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|9:30 PM
|FOX Sports y Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|8:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 PM
|ESPN y Disney+ Premium
Horario, TV y dónde ver en vivo el Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores 2026
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre del 2026
- Partido: Estudiantes vs. Corinthians
- Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN, FOX Sports
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en Perú?
En Perú, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- ESPN
¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- FOX Sports
¿En qué canal transmiten Estudiantes vs. Corinthians hoy por Copa Libertadores 2026 en México?
En México, el partido Estudiantes vs. Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN 3 y Disney+ Premium, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana.
- ESPN 3
- Disney+ Premium