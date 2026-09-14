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Platense y Fluminense se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en un partido de alta tensión en el Estadio Ciudad de Vicente López, este martes 15 de septiembre. El Calamar, debutante en el torneo, cayó 2-0 en el Maracaná la semana pasada; ahora irá en busca de la remontada con el apoyo de su hinchada. A continuación, te compartimos los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión del partido.
¿A qué hora juega Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores 2026?
El compromiso de vuelta se disputa este martes 15 de septiembre de 2026. Para que no te pierdas el pitazo inicial, te presentamos los horarios oficiales según tu país de residencia:
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 19:00 horas.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00 horas.
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.
¿Qué canal transmite Platense vs. Fluminense en directo?
La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en toda Sudamérica a través de las cadenas oficiales de televisión y sus respectivas plataformas digitales de streaming.
- En Argentina: La cobertura televisiva está a cargo de Fox Sports y Telefe, mientras que el streaming oficial es transmitido por Disney+ Premium y mitelefe.
- En Perú, Colombia y Ecuador: El partido se sintoniza en televisión por ESPN 2 y de forma digital en la app Disney+.
¿Dónde ver Platense vs. Fluminense ONLINE por internet?
Si prefieres seguir el compromiso desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming oficiales para ver el fútbol en vivo por internet de forma legal:
- En Chile y Argentina: El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación Disney+ Premium.
- En Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica: Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de Disney+ (planes estándar y premium).
- En Estados Unidos: Para los usuarios norteamericanos, la señal online está disponible a través de Fubo TV (mediante la señal integrada de beIN SPORTS).
Formaciones confirmadas de Platense vs. Fluminense
Ambos directores técnicos ponen lo mejor de su plantel disponible para buscar la clasificación directa a los cuartos de final de la Copa.
- Platense: Juan Pablo Cozzani, Agustin Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva, Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gaston Togni, Bruno Sepúlveda, Nicolas Retamar.
- Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Renê, Hércules, Matheus Martinelli, Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo, Hulk.