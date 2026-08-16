icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

River vs. Argentinos se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
River vs. Argentinos se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Adrián Puga

recibirá a en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto de 2026 a las 18:00 horas (Argentina) por la quinta fecha del . ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Argentinos Juniors según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

River vs. Argentinos se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
River vs. Argentinos se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle

¿A qué hora hora juega River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026?

El partido de River Plate vs. Argentinos Juniors empieza a las 16:00 PM de Perú, 18:00 PM de Argentina y 19:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 17:00 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00 horas
  • En México y Centroamérica: 15:00 horas
  • En Estados Unidos (New York): 17:00 horas
  • En España: 23:00 horas

Canales TV para ver River Plate vs. Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de River Plate vs. Argentinos Juniors será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura

  • Fecha: Domingo 16 de agosto del 2026
  • Partido: River Plate vs. Argentinos Juniors
  • Hora: 3:00 (MEX); 5:00 ET (USA); 4:00 (PER/COL/ECU); 6:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Monumental

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido River Plate vs. Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • Disney+ Premium
VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.