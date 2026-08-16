Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
River Plate recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto de 2026 a las 18:00 horas (Argentina) por la quinta fecha del Torneo Clausura. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Argentinos Juniors según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Argentinos Juniors empieza a las 16:00 PM de Perú, 18:00 PM de Argentina y 19:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 17:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00 horas
- En México y Centroamérica: 15:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 17:00 horas
- En España: 23:00 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Argentinos Juniors será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 16 de agosto del 2026
- Partido: River Plate vs. Argentinos Juniors
- Hora: 3:00 (MEX); 5:00 ET (USA); 4:00 (PER/COL/ECU); 6:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium