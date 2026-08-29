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River Plate visitará a Banfield en el Estadio Florencio Sola este domingo 30 de agosto de 2026 a las 15:00 horas (Argentina) por la séptima fecha del Torneo Clausura. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Banfield por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Banfield según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Banfield por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Banfield empieza a la 1:00 PM de Perú, 3:00 PM de Argentina y 2:00 PM de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Banfield por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 14:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00 horas
- En México y Centroamérica: 12:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 14:00 horas
- En España: 20:00 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Banfield por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Banfield será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Banfield por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 30 de agosto del 2026
- Partido: River Plate vs. Banfield
- Hora: 12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Florencio Sola
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Banfield hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Banfield hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium