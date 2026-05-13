Tras un angustioso triunfo por penales ante San Lorenzo, River Plate buscará dar un paso más hacia la consagración en el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026, cuando choque con Gimnasia de La Plata, en uno de los duelos de cuartos de final que se disputará este miércoles 13 de mayo del 2026 en el Monumental.

El Millonario superó al Ciclón en un clásico con ribetes de epopeya en el estadio Monumental, porque, a pesar de jugar con un hombre más durante 90 minutos, apenas pudo igualar 2-2 en el tiempo de descuento del suplementario.

Luego se impuso por penales después de estar dos remates abajo en la cuenta, para firmar una clasificación que lo embarca con la camiseta inflada en la ronda de los ocho mejores.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido River Plate vs. Gimnasia en vivo online este miércoles 13 de mayo por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. / ALEJANDRO PAGNI

¿Qué canal transmite River Plate vs Gimnasia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido por los cuartos de final del Torneo Apertura entre River Plate vs Gimnasia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 13 de mayo desde el Más Monumental, ciudad de Buenos Aires.

País / Región Canal(es) de TV (pago) Streaming / señal online principal Argentina ESPN Premium, TNT Sports (Pack Fútbol) Apps de ESPN Premium y TNT Sports (operadores de TV paga), Disney+ (deportes, donde esté habilitado) Perú ESPN (feed Cono Norte/Colombia, según operador) Disney+ Premium (sección deportes), Fanatiz / AFA Play (según disponibilidad) Chile ESPN (feed Sur) Disney+ Premium; Fanatiz / AFA Play (según disponibilidad) Colombia / Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium; AFA Play o Fanatiz (según acuerdos locales) Uruguay ESPN (regional) Disney+ Premium y plataformas OTT de operadores locales Paraguay ESPN (regional) Disney+ Premium; posibles señales de AFA Play / Fanatiz Bolivia ESPN (regional) Disney+ Premium (si está habilitado), OTT de cableoperadores México y Centroamérica ESPN (regional) Disney+ Premium y Fanatiz (en algunos mercados) Estados Unidos ESPN Deportes o ESPN+ (según derechos) ESPN App / ESPN+ y Fanatiz (según licencia) Europa (ej. España) DAZN o ESPN (según acuerdos puntuales) DAZN App, Fanatiz y AFA Play (según disponibilidad) Resto del mundo Señal variable (generalmente ESPN internacional) Fanatiz (Internacional), AFA Play y Disney+ Premium (según derechos)

¿A qué hora juega River Plate vs Gimnasia por Torneo Apertura?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 18:30 horas.

España: 2:30 horas. (jueves 14 de mayo)

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Gimnasia se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN Premium. En streaming, el partido se puede ver mediante Disney+ Premium y también está disponible en HBO Max como opción adicional para suscriptores.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido River Plate vs. Gimnasia se puede ver EN VIVO mediante el servicio de streaming Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Argentina para el mercado estadounidense. No hay un canal de TV tradicional ampliamente señalado; la vía principal y recomendada para seguir el encuentro en USA es el streaming por Fanatiz.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en España?

En España, el partido de River Plate vs. Gimnasia se ve EN VIVO por TV en Movistar Liga de Campeones (señal de la plataforma Movistar Plus, habitualmente en sus diales deportivos).Por streaming, el encuentro se puede seguir mediante la propia app/plataforma de Movistar Plus, donde está incluida la señal de Movistar Liga de Campeones.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en México?

En México, el partido River Plate vs. Gimnasia se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN 3. En streaming, el partido se puede ver por Disney+ Premium, que ofrece la señal para suscriptores en territorio mexicano.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura en Bolivia?

En Bolivia, el partido River Plate vs. Gimnasia se transmite EN VIVO por TV en la señal internacional de ESPN. En streaming, el partido se puede ver mediante Disney+ Premium, que ofrece la señal oficial para la región.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Chile?

En Chile, el partido se emite EN VIVO por TV a través de ESPN. En streaming, la transmisión está disponible en Disney+ Premium para los suscriptores chilenos.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Colombia?

En Colombia, el River Plate vs. Gimnasia se ve EN VIVO por TV en ESPN. Por streaming, el encuentro está disponible en Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido se transmite EN VIVO por TV mediante la señal de ESPN. En streaming, el partido se puede seguir en Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido River Plate vs. Gimnasia se ve EN VIVO por TV en ESPN. Por streaming, está disponible en la plataforma Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Perú?

En Perú, la transmisión EN VIVO del partido va por TV en la señal de ESPN. En streaming, el duelo se puede ver a través de Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido River Plate vs. Gimnasia se emite EN VIVO por TV en ESPN. En streaming, el partido está disponible mediante Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Venezuela?

En Venezuela, la señal EN VIVO del partido se ve por TV en ESPN. En streaming, puede seguirse online por Disney+ Premium.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Brasil?

En Brasil, el River Plate vs. Gimnasia se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN 4 y también por operadores como Zapping y Claro TV+. En streaming, el partido se puede ver por Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play, según el servicio contratado en Brasil.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia EN VIVO hoy por Torneo Apertura 2026 en Centroamérica?

En Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá), la forma principal de ver EN VIVO el partido por cuartos de final es vía streaming con Disney+ Premium, que distribuye la señal de ESPN para la región.Dependiendo del cableoperador local, la señal lineal de ESPN también puede ofrecer el partido por TV en estos países.