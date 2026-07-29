River Plate visitará a Gimnasia La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo este miércoles 29 de julio de 2026 a las 19:15 horas (Argentina) por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en este certamen local tras el receso y las pretemporadas. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Gimnasia La Plata por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Gimnasia La Plata por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Gimnasia La Plata empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Gimnasia La Plata por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
- En México y Centroamérica: 16:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
- En España: 12:15 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Gimnasia La Plata por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Gimnasia La Plata será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Gimnasia La Plata por Torneo Clausura
- Fecha: Miércoles 29 de julio del 2026
- Partido: River Plate vs. Gimnasia La Plata
- Hora: 17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Gimnasia La Plata hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Gimnasia La Plata por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Gimnasia La Plata hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Gimnasia La Plata por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium