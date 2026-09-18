River Plate recibirá a Huracán en el Estadio Más Monumental este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas (Argentina) por la décima fecha del Torneo Clausura. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Huracán por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Huracán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Huracán por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Huracán empieza a la 1:00 PM de Perú, 3:00 PM de Argentina y 2:00 PM de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Huracán por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
- En México y Centroamérica: 16:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:00 horas
- En España: 00:00 horas del domingo
Canales TV para ver River Plate vs. Huracán por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Huracán será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Huracán por Torneo Clausura
- Fecha: Sábado 19 de septiembre del 2026
- Partido: River Plate vs. Huracán
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Más Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Huracán hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Huracán hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium