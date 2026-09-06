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River Plate y Independiente Rivadavia se enfrentan este domingo 6 de septiembre del 2026 en el Estadio Monumental por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Independiente Rivadavia por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Independiente Rivadavia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Independiente Rivadavia por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Independiente Rivadavia empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Independiente Rivadavia por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
- En México y Centroamérica: 16:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
- En España: 00:15 horas del lunes
Canales TV para ver River Plate vs. Independiente Rivadavia por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Independiente Rivadavia será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Independiente Rivadavia por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 6 de septiembre del 2026
- Partido: River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Hora: 16:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 17:15 (PER/COL/ECU); 19:15 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Independiente Rivadavia hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Independiente Rivadavia hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
- HBO Max