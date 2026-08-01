River Plate recibirá a Rosario Central en el Estadio Monumental este sábado 2 de agosto de 2026 a las 19:15 horas (Argentina) por la tercera fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán salir de la mala racha de tres partidos consecutivos con derrota; por su lado, los ‘Canallas’ irá a por la primera victoria en el certamen. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Rosario Central por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Rosario Central según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Rosario Central por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Rosario Central empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Rosario Central por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
- En México y Centroamérica: 16:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
- En España: 12:15 horas
Canales TV para ver River Plate vs. Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Rosario Central será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Rosario Central por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 2 de agosto del 2026
- Partido: River Plate vs. Rosario Central
- Hora: 17:15 (MEX); 18:15 ET (USA); 20:15 (PER/COL/ECU); 22:15 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Rosario Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Rosario Central hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium