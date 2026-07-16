River Plate y Aldosivi se verán las caras el estadio Padre Ernesto Martearena, este viernes 17 de julio del 2026 por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. Los ‘Millonarios’ no tienen margen de error ante un Aldosivi que buscará la sorpresa y eliminar a los rioplatenses. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver River vs Aldosivi EN VIVO por Copa Argentina 2026?
La transmisión del partido entre River vs Aldosivi EN VIVO por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 será transmitido a través de TyC Sports por cable en Argentina. Para ver TyC Sports deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Cablevisión, Flow, DirecTV o Telecentro.
TyC Sports en Argentina está incluido automáticamente en los paquetes básicos de cable en toda Latinoamérica. Puedes consultarlo con el operador que te brinda el servicio.
Si deseas ver el partido de River vs Aldosivi por streaming online, podrás hacerlo a través de TyC Sports Play.
¿A qué hora juega River vs Aldosivi por Copa Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:45 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:45 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:45 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:45 p.m.
- España: 2:45 a.m.
¿Qué canal transmite River vs Aldosivi EN VIVO por Copa Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Colombia
|7:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Ecuador
|7:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Argentina
|9:45 p.m.
|TyC Sports
|TyC Sports Play
|Paraguay
|9:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Uruguay
|9:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Chile
|8:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Bolivia
|8:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Venezuela
|8:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|México
|6:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|TyC Sports Play
|Estados Unidos
|8:45 p.m.
|TyC Sports Internacional
|fuboTV
Horario, canal TV y dónde ver River vs Aldosivi por Copa Argentina 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio del 2026
- Partido: River Plate vs Aldosivi
- Horario: 9:45 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TyC Sports.
- Estadio: Padre Ernesto Martearena
¿En qué canal ver River vs Aldosivi por Copa Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de River vs Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.
¿Qué canal pasa River vs Aldosivi por Copa Argentina 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de River vs Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite TyC Sports y TyC Sports Play por streaming.
¿Cómo ver River vs Aldosivi por Copa Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, eel partido de River vs Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 lo transmite fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.
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