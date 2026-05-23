Con el cartel de favorito en la espalda, River Plate intentará cortar una sequía de tres temporadas sin títulos cuando se enfrente el domingo en la final del Torneo Apertura de Argentina con Belgrano, que sueña con su primera corona en la máxima categoría. Consulta en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Qué canal transmite la final River Plate - Belgrano EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido por la final del Torneo Apertura entre River Plate - Belgrano EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 24 de mayo desde el Mario Alberto Kempes, ciudad de Córdoba.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate y Belgrano el domingo 24 de mayo por la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿A qué hora juega River Plate vs. Belgrano por la final del Apertura 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 15:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 14:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 13:30 horas.

México: 12:30 horas.

Estados Unidos (ET): 14:30 horas.

España: 20:30 horas.

¿Qué canal TV transmite River Plate vs Belgrano EN VIVO por la final del Apertura 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 1:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 1:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 3:30 p.m. ESPN Premium y TNT Sports Disney+ Premium y HBO Max Brasil 3:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 3:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 3:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 3:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 2:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 2:30 p.m. ESPN Disney+ Premium México 12:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Estados Unidos 2:30 p.m. FOX Sports Fanatiz

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en Argentina?

En Argentina, la final, River Plate vs. Belgrano se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports.En streaming, el partido se puede ver mediante Disney+ Premium y también está disponible en HBO Max como opción adicional para suscriptores.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido River Plate vs. Belgrano se puede ver EN VIVO mediante el servicio de streaming Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión de la final argentina para el mercado estadounidense.No hay un canal de TV tradicional ampliamente señalado; la vía principal y recomendada para seguir el encuentro en USA es el streaming por Fanatiz.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en España?

En España, la final entre River Plate vs. Belgrano se ve EN VIVO por TV en Movistar Liga de Campeones (señal de la plataforma Movistar Plus, habitualmente en sus diales deportivos).Por streaming, el encuentro se puede seguir mediante la propia app/plataforma de Movistar Plus, donde está incluida la señal de Movistar Liga de Campeones.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en México?

En México, el partido River Plate vs. Belgrano se transmite EN VIVO por TV a través de ESPN 3. En streaming, la final se puede ver por Disney+ Premium, que ofrece la señal para suscriptores en territorio mexicano.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido River Plate vs. Belgrano se transmite EN VIVO por TV en la señal internacional de ESPN.En streaming, la final se puede ver mediante Disney+ Premium, que ofrece la señal oficial para la región.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en Chile?

En Chile, el partido se emite EN VIVO por TV a través de ESPN. En streaming, la transmisión está disponible en Disney+ Premium para los suscriptores chilenos.

¿En qué canal transmite River Plate vs. Belgrano EN VIVO hoy por final del Apertura 2026 en Perú?

En Perú, la transmisión EN VIVO de la final va por TV en la señal de ESPN.En streaming, el duelo se puede ver a través de Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs Belgrano por final del Apertura 2026

Fecha: domingo 24 de mayo 2026

domingo 24 de mayo 2026 Partido: River Plate vs Belgrano por final del Apertura 2026

River Plate vs Belgrano por final del Apertura 2026 Hora: 13:30 (PER/COL/ECU); 15:30 (ARG)

13:30 (PER/COL/ECU); 15:30 (ARG) Canales TV: ESPN, TNT Sports y ESPN Premium

ESPN, TNT Sports y ESPN Premium Streaming: HBO Max, Disney Plus Premium y Fanatiz

HBO Max, Disney Plus Premium y Fanatiz Estadio: Mario Alberto Kempes

¿Cuándo se juega el River Plate vs Belgrano por Apertura 2026?

El partido de River Plate vs Belgrano se juega el domingo 24 de mayo de 2026 por la final del Apertura 2026.