Boca derrotó por la mínima diferencia a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. El único gol del partido lo hizo Adam Bareiro a los 71 minutos tras una gran asistencia de Miguel Merentiel.

¿Dónde ver Boca vs Talleres EN VIVO por TV y online?

El partido entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba se podrá ver EN VIVO en Argentina a través de ESPN Premium, señal incluida dentro del Pack Fútbol.

Además, el encuentro también estará disponible por streaming en plataformas como:

Flow

DirecTV GO

Telecentro Play

Estas opciones permiten seguir el partido desde celular, tablet o computadora.

Revisa a qué hora juega Boca Juniors HOY vs Talleres, en qué canales transmiten el partido y dónde ver ONLINE por 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Mario Alberto Kempes. / ALEJANDRO PAGNI

¿A qué hora juega Boca vs Talleres hoy?

Día: jueves 2 de abril de 2026

Hora en Argentina: 8:30 PM

Hora en Perú: 6:30 PM

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

¿Qué canal pasa Boca vs Talleres?

El duelo será transmitido exclusivamente por:

ESPN Premium (Pack Fútbol)

Canales según cableoperador:

Flow: canal 124

DirecTV: canales 604 (SD) y 1604 (HD)

Telecentro: canales 111 (SD) y 1019 (HD)

Boca vs Talleres: cómo verlo EN VIVO online

Si no tienes TV, puedes ver el partido de Boca hoy online mediante:

Flow App

DirecTV GO

Telecentro Play

Todas requieren tener activo el Pack Fútbol.

Cómo llega Boca Juniors

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en alza tras vencer 2-0 a Instituto, con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, resultado que lo mantiene en la pelea dentro de la Zona A.

Boca suma buenos números ofensivos en el torneo y busca consolidarse antes de su participación en la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Cómo llega Talleres de Córdoba

Por su parte, Talleres viene de un importante triunfo 2-1 ante Independiente en Avellaneda, resultado que lo posiciona en la parte alta de la tabla y lo ilusiona con pelear el campeonato.

El equipo cordobés necesita ganar en casa para acercarse al líder y confirmar su buen momento en el torneo.

Posibles formaciones de Boca vs Talleres

Boca Juniors: Brey, Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Herrera, Belmonte, Delgado, Aranda, Merentiel y Bareiro.

Brey, Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida, Herrera, Belmonte, Delgado, Aranda, Merentiel y Bareiro. Talleres: Guido Herrera, Schott, Catalán, Fernández, Maidana, Baroni, Sforza, Ortegoza, Cristaldo, Rick y Martínez

Historial y antecedentes

En los últimos enfrentamientos, Boca Juniors ha tenido ventaja sobre Talleres, incluyendo una victoria reciente por 2-0 en 2025, aunque varios duelos terminaron igualados, lo que refleja la paridad entre ambos equipos.

Boca vs Talleres EN VIVO: lo que hay en juego

El partido no solo suma tres puntos clave en el Torneo Apertura 2026, sino que también puede marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla. Boca quiere consolidarse como candidato, mientras que Talleres apuesta a hacerse fuerte de local y seguir en la pelea.