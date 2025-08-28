¿Dónde ver River Plate vs. Unión EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos clubes protagonizarán unos de los partidos más importantes de la jornada de la Copa Argentina. El equipo comandando por Marcelo Gallardo son los favoritos ante los de Santa Fe para avanzar a los cuartos de final.

Para que puedas ver el partido entre River y Unión, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver River Plate vs. Unión EN VIVO GRATIS?

El partido de River Plate vs. Unión en vivo por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido de manera exclusiva por TyC Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River Plate vs. Unión HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports Play, TyC Sports

En Paraguay lo pasa: TyC Sports Internacional

En Uruguay lo pasa: TyC Sports Internacional

En Chile lo pasa: TyC Sports Internacional

En Ecuador lo pasa: TyC Sports Internacional

En Venezuela lo pasa: TyC Sports Internacional

En Perú lo pasa: TyC Sports Internacional

En Brasil lo pasa: Claro TV+, Sky+

En Colombia lo pasa: TyC Sports Internacional

En Bolivia lo pasa: TyC Sports Internacional

En México lo pasa: Fanatiz y TyC Sports Internacional

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV