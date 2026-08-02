Boca Juniors y Newell’s se enfrentarán este domingo 2 de agosto de 2026 por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa (Rosario) a las 17:00 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Newell’s? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Newell’s según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura 2026?
El partido de Boca Juniors vs. Newell’s empieza a las 15:00 PM de Perú, 17:00 PM de Argentina y 16:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
- En México y Centroamérica: 14:00 horas
- En Estados Unidos (New York): 16:00 horas
- En España: 22:00 horas
Canales TV para ver Boca Juniors vs. Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de Boca Juniors vs. Newell’s será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura
- Fecha: domingo 2 de agosto del 2026
- Partido: Boca Juniors vs. Newell’s
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y TNT Sports
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
- Estadio: Marcelo Alberto Bielsa
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Newell’s hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido Boca Juniors vs. Newell’s por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Newell’s hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
- HBO Max