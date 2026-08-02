Por Joao Muñoz Tineo

y se enfrentarán este domingo 2 de agosto de 2026 por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. El partido se disputará en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa (Rosario) a las 17:00 horas (hora local de Argentina). ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Newell’s? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Newell’s según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Newell’s el domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el estadio Estadio Marcelo Alberto Bielsa.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Newell’s el domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el estadio Estadio Marcelo Alberto Bielsa.
/ NurPhoto

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Newell’s empieza a las 15:00 PM de Perú, 17:00 PM de Argentina y 16:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura 2026

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
  • En México y Centroamérica: 14:00 horas
  • En Estados Unidos (New York): 16:00 horas
  • En España: 22:00 horas

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Newell’s será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Newell’s por Torneo Clausura

  • Fecha: domingo 2 de agosto del 2026
  • Partido: Boca Juniors vs. Newell’s
  • Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: ESPN y TNT Sports
  • Streaming: HBO Max y Disney+ Premium
  • Estadio: Marcelo Alberto Bielsa

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Newell’s hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Newell’s por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Newell’s hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Barracas Central por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.

  • TNT Sports
  • Disney+ Premium
  • HBO Max
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