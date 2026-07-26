Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza este domingo 26 de julio de 2026 a las 19:30 horas (Argentina) por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en este certamen local tras el receso y las pretemporadas. ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Deportivo Riestra el domingo 26 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Argentina en el estadio Guillermo Laza. (Foto: Getty Images) / LUIS ROBAYO

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra empieza a las 17:30 PM de Perú, 19:30 PM de Argentina y 18:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 17:30 horas

17:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:30 horas

18:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:30 horas

19:30 horas En México y Centroamérica: 16:30 horas

16:30 horas En Estados Unidos (New York): 18:30 horas

18:30 horas En España: 12:30 horas

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura

Fecha: Domingo 26 de julio del 2026

Domingo 26 de julio del 2026 Partido: Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra Hora: 17:30 (MEX); 18:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)

17:30 (MEX); 18:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Guillermo Laza

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.