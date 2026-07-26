Por Adrián Puga

recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza este domingo 26 de julio de 2026 a las 19:30 horas (Argentina) por la segunda fecha del . El encuentro marcará el debut de ambos equipos en este certamen local tras el receso y las pretemporadas. ¿Qué canales transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Deportivo Riestra el domingo 26 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Argentina en el estadio Guillermo Laza. (Foto: Getty Images)
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca Juniors vs. Deportivo Riestra el domingo 26 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Argentina en el estadio Guillermo Laza. (Foto: Getty Images)
/ LUIS ROBAYO

¿A qué hora hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026?

El partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra empieza a las 17:30 PM de Perú, 19:30 PM de Argentina y 18:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura 2026

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 17:30 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 18:30 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:30 horas
  • En México y Centroamérica: 16:30 horas
  • En Estados Unidos (New York): 18:30 horas
  • En España: 12:30 horas

Canales TV para ver Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por Torneo Clausura

  • Fecha: Domingo 26 de julio del 2026
  • Partido: Boca Juniors vs. Deportivo Riestra
  • Hora: 17:30 (MEX); 18:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Guillermo Laza

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • ESPN
  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Deportivo Riestra hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

  • Disney+ Premium

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