Argentina vs Honduras se enfrentarán este sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 horas (tiempo del centro de Buenos Aires) en el Kyle Field en Texas por partido amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026. Este será el penúltimo ensayo de preparación para la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argelia. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Argentina HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.
¿Qué canal transmite Argentina vs Honduras EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Argentina vs Honduras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 6 de junio del 2026 desde el Kyle Field de Texas.
Para Argentina, el partido de Argentina vs Honduras será transmitido a través de TYC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe por TV abierta, cable y streaming.
Em Perú, el partido entre Argentina vs Honduras se tramsmitirá mediante la señal de DirecTV, DSports y DGO por cable TV y streaming.
En Estados Unidos, el partido entre Argentina vs Honduras podrá verse en streaming a través de ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Argentina vs Honduras por partido amistoso?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.
- México: 18:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:00 horas.
- España: 2:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Argentina vs Honduras EN VIVO por partido amistoso?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|9:00 PM
|TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe
|Honduras
|6:00 PM
|Canal 5 Televicentro, Canal Deportes TVC y HRN
|Estados Unidos
|8:00 PM
|ESPN Deportes y fuboTV
|México
|6:00 PM
|ESPN y Disney+
|Costa Rica
|6:00 PM
|Repretel Canal 6
|Perú
|7:00 PM
|DSports y DGO
|España
|2:00 AM
|Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Honduras por partido amistoso
- Fecha: sábado 6 de junio del 2026
- Partido: Argentina vs Honduras
- Hora: 18:00 (CDMX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: TyC Sports, Telefe, ESPN Deportes, DirecTV y DSports.
- Streaming: fuboTV, mitelefe y DGO
- Estadio: Kyle Field
¿En qué canal transmiten Argentina vs Honduras EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?
En Argentina, el partido Argentina vs Honduras por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de mitelefe.
- TyC Sports
- Telefe
- TyC Sports Play
- mitelefe
¿En qué canal transmiten Argentina vs Honduras EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido Argentina vs Honduras por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DSports, señal que posee los derechos de la selección de Argentina, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DSports
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs Honduras EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Argentina vs Honduras por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y fuboTV.
- ESPN Deportes
- fuboTV
¿Cuándo se juega el Argentina vs Honduras por amistoso rumbo al Mundial 2026?
El partido amistoso entre Argentina vs Honduras se juega el sábado 6 de junio de 2026 en el Kyle Field.