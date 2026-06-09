Argentina vs Islandia se enfrentarán este martes 9 de junio de 2026 a las 22:00 horas (tiempo del centro de Buenos Aires) en el Jordan-Hare Stadium de Alabama por partido amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026. Este será el último ensayo de preparación para la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argelia. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de Argentina HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

¿A qué hora juega Argentina vs Islandia por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Islandia el martes 9 de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Jordan-Hare Stadium de Alabama. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

¿Qué canal transmite Argentina vs Islandia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre Argentina vs Islandia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 9 de junio del 2026 desde el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Para Argentina, el partido de Argentina vs Islandia será transmitido a través de TYC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe por TV abierta, cable y streaming.

En Estados Unidos, el partido entre Argentina vs Islandia podrá verse en streaming a través de ESPN Deportes y fuboTV.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Islandia por partido amistoso

Fecha: Martes 9 de junio del 2026

Martes 9 de junio del 2026 Partido: Argentina vs Islandia

Argentina vs Islandia Hora: 19:00 (CDMX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (CDMX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: TyC Sports, Telefe, ESPN Deportes, DirecTV y DSports.

TyC Sports, Telefe, ESPN Deportes, DirecTV y DSports. Streaming: fuboTV, mitelefe y DGO

fuboTV, mitelefe y DGO Estadio: Jordan-Hare Stadium

¿En qué canal transmiten Argentina vs Islandia EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido Argentina vs Islandia por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y Telefe, señales que poseen los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de mitelefe.

TyC Sports

Telefe

TyC Sports Play

mitelefe

¿En qué canal transmiten Argentina vs Islandia EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs Islandia por amistoso rumbo al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y fuboTV.

ESPN Deportes

fuboTV

¿Cuándo se juega el Argentina vs Islandia por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Argentina vs Honduras se juega el martes 9 de junio de 2026 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama (Estados Unidos).