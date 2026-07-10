Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en Kansas. El equipo comandado por Lionel Messi se mantienen invictos en la Copa del Mundo, de 5 partidos jugados han ganado 4 y empatado tan solo 1 en dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, que en la prórroga acabó con victoria argentina. Por otro lado, Suiza ha ido de menos a más en el Mundial y esperan dar un nuevo batacazo, luego de dejar en el camino a la complicada Colombia. ¿Qué canales transmiten Argentina vs Suiza por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Argentina vs Suiza según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Argentina vs Suiza con Lionel Messi el sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City.

¿Qué canal transmite Argentina vs Suiza EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Argentina vs Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 11 de julio del 2026 desde el Estadio Kansas City.

Para Argentina, el partido de Argentina vs Suiza será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe por TV Abierta, cable y streaming.

El partido de Argentina vs Suiza será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Argentina-Suiza, será transmitido a través de DAZN Mundial y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Argentina vs Suiza por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

México: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas. (domingo 12 de julio)

¿Qué canal TV transmite Argentina vs Suiza EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 8:00 PM América TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ México 7:00 PM ViX Estados Unidos 9:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 10:00 PM TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 8:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 8:00 PM Win, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Chile 9:00 PM DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 9:00 PM inter, DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 9:00 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 10:00 PM Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 10:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 10:00 PM Gen, Unicanal y Trece Puerto Rico 7:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 7:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 7:00 PM FOX, Canal 10 y Tigo Sports Costa Rica 7:00 PM Teletica Canal 7, ViX y FOX+ República Dominicana 7:00 PM CDN Deportes y Pio Deportes Honduras 7:00 PM Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN El Salvador 7:00 PM Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX España 3:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Argentina vs Suiza por Mundial 2026

Fecha: sábado 11 de julio del 2026

sábado 11 de julio del 2026 Partido: Argentina vs Suiza

Argentina vs Suiza Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR)

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, Gol Caracol, DirecTV, América TV, DAZN y Tigo Sports

TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, Gol Caracol, DirecTV, América TV, DAZN y Tigo Sports Streaming: Mi Telefe, Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Mi Telefe, Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Kansas City

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

América TV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, Mi Telefe, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

Mi Telefe

TyC Sports

TV Pública

Telefe

Telefe

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

Gol Caracol

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Teleamazonas

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

AUF TV

Canal 5

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Televen

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.

Unicanal

Trece

Gen

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Argentina vs Suiza por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el Argentina vs Suiza por Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega el sábado 11 de julio de 2026 en el estadio Kansas City.