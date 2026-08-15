El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Con esos abucheos, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

Cabe resaltar que hace pocos días, estas críticas sobre el futbolista recrudecieron tras una hostil columna en el medio inglés Daily Mail, en donde se catalogó a Enzo Fernández como “la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería huir de él a toda prisa”.

Maresca, entrenador del Manchestar City, según medios ingleses, podría pujar por llevarse al mediocampista, sin embargo, aún no hay una propuesta oficial.