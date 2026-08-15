El mediocampista argentino expresó en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar a los ‘Blues’. | Foto: AFP
El mediocampista argentino expresó en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar a los ‘Blues’. | Foto: AFP
/ GLYN KIRK
Por Redacción EC

El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.