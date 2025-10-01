Durante el duelo entre Chelsea y Benfica en Stamford Bridge, se vivió un episodio lamentable luego de que algunos hinchas portugueses comenzaran a arrojar objetos hacia Enzo Fernández. Al minuto 39 del primer tiempo, mientras el mediocampista argentino se disponía a lanzar un córner, los simpatizantes del Benfica lo insultaron y, tras un malentendido inicial, empezaron a lanzarle botellas y otros objetos.

En un primer momento, Fernández interpretó los gritos como una ovación y respondió con un aplauso, lo cual incrementó la tensión. Al percatarse de la agresividad del público, el jugador tuvo que alejarse para evitar ser alcanzado por los objetos.

Afortunadamente, el episodio no escaló a algo más serio gracias a la intervención de José Mourinho, entrenador del Benfica.

Jose Mourinho telling the Benfica fans to stop throwing objects at Enzo Fernandez



What a manager. Class pic.twitter.com/Ze7VeI4DCg — CFCDatro (@CFCDatro) September 30, 2025

Mourinho se dirigió hacia la tribuna desde donde partían los objetos y pidió a sus seguidores que cesaran ese comportamiento, defendiendo que no debía permitirse esa clase de actitudes en un partido.

El enfrentamiento continuó con normalidad y finalizó con una victoria para el Chelsea por 1-0. Este episodio subraya la delgada línea entre la pasión del fútbol y los límites del respeto hacia los jugadores, incluso cuando estos han defendido antiguos colores del club rival.