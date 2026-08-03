Por Redacción EC

Enzo Fernández sorprendió al revelar una conversación clave con Lionel Messi que influyó directamente en su futuro. El mediocampista argentino explicó por qué dejó de hablar sobre un posible traspaso al Real Madrid, en medio de los rumores que lo vinculaban con el gigante español.

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