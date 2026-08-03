Enzo Fernández sorprendió al revelar una conversación clave con Lionel Messi que influyó directamente en su futuro. El mediocampista argentino explicó por qué dejó de hablar sobre un posible traspaso al Real Madrid, en medio de los rumores que lo vinculaban con el gigante español.

El consejo de Messi que cambió todo

Según contó el propio Enzo Fernández, fue el capitán de la selección argentina quien lo hizo reflexionar en el momento más intenso de las especulaciones. “Cuando los rumores del Real Madrid estaban por todos lados, Messi me llamó y me preguntó si era verdad. Le dije que sí y se rió”, relató.

El mensaje del astro argentino fue claro y directo. “El Chelsea es un club especial. Si alguna vez hubiera tenido la oportunidad, me habría encantado jugar allí. No te apresures en una decisión que puedas lamentar”, le aconsejó Messi.

🚨Enzo Fernández on Why He Stopped Talking About a Real Madrid Move.



🗣️“When the Real Madrid rumours were everywhere, Messi called me and said, ‘Is it true?’ I told him yes, and he laughed.



He said, ‘Chelsea is a special club. If I ever had the chance, I would’ve loved to play… pic.twitter.com/Pj8KNwFlTs — CentreGoalHQ (@centreGoalHQ) August 3, 2026

Chelsea, más que un club

Las palabras del capitán albiceleste tuvieron un impacto inmediato en Enzo Fernández, quien aseguró que esa charla le cambió la perspectiva. “Esa conversación me hizo pensar de manera diferente. Algunos clubes son más grandes que los trofeos que ganan, se convierten en familia”, expresó.

Rumores de Real Madrid y decisión final

Durante las últimas semanas, el nombre de Enzo Fernández fue vinculado con el Real Madrid, generando expectativa sobre un posible traspaso. Sin embargo, el mediocampista decidió mantenerse enfocado en Chelsea y no apresurar una salida.

Con esta revelación, el campeón del mundo deja en claro que su presente sigue ligado al club londinense, mientras continúa consolidándose como una de las figuras del fútbol europeo.