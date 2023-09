Los Pumas vs Los Cóndores En vivo: sigue el partido Argentina vs Chile por el Mundial de Rugby que se disputa este sábado, desde las 10:00 horas de Chile y Argentina (08:00 del Perú), en el Estadio de la Beaujoire. La transmisión se puede ver por ESPN (Star Plus), TV Pública y Mega. El conjunto, ya eliminado, quiere despedirse del certamen con una presentación digna, mientras que los argentinos están obligados a ganar para buscar su clasificación a la siguiente instancia. No te pierdas este encuentro sudamericano en Francia.

