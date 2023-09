Este domingo 01 de octubre, Boca Juniors vs. River Plate en vivo se verán las caras por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, desde La Bombonera. El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas de Argentina (12:00 de Perú). Recordemos que el ‘Xeneize’ llega a este encuentro luego de un agotador empate ante Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores; por su parte, el ‘Millonario’ es el actual campeón de la Liga Profesional y desea encaminarse a los play-offs de este certamen. La transmisión del Superclásico se pude ver a través de TNT Sports, ESPN Premium y Star Plus, además, también se podrá seguir si estás suscrito a plataformas de paga como Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

VIDEO RECOMENDADO Boca Juniors vs. River Plate juegan este domingo 1 de octubre en La Bombonera.