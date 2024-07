ESPN EN VIVO, mira el partido entre Boca vs. Independiente del Valle en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 17 de julio del 2024 por los Playoffs de Copa Sudamericana 2024 en el Estadio Complejo Independiente del Valle. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en México y Estados Unidos mediante la señal de Fanatiz y Disney México. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Dinsey Plus, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 21:30 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, Boca vs. Independiente del Valle

Boca Juniors : Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Gary Medel, Milton Delgado, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Gary Medel, Milton Delgado, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Independiente del Valle : Willington Ramírez; Matías Ferrnández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Cristian Exequiel Zabala, Joao Ortíz; Renato Ibarra, Kendry Páez, Romario Ibarra; Jesion Medina.