ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de River Plate vs. Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina desde el estadio Claudio Fabián Tapia. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este sábado 24 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

