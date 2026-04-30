Resumen

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River Plate's forward #11 Facundo Colidio (R) celebrates with teammate defender #21 Marcos Acuna after scoring his team's second goal during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Aldosivi at Monumental Stadium in Buenos Aires on April 25, 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
River Plate's forward #11 Facundo Colidio (R) celebrates with teammate defender #21 Marcos Acuna after scoring his team's second goal during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Aldosivi at Monumental Stadium in Buenos Aires on April 25, 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Redacción EC

ESPN EN VIVO: es el canal en Argentina y Sudamérica que transmite el partido de River Plate vs. Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. Los ‘Rimenses’ afrontan este encuentro con la finalidad de hacer respetar su localía, recordemos que en la fecha 1 vencieron por la mínima diferencia a Cerro Porteño y cayeron 2-1 ante Palmeiras en Brasil. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.

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