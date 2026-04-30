ESPN EN VIVO: es el canal en Argentina y Sudamérica que transmite el partido de River Plate vs. Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. Los ‘Rimenses’ afrontan este encuentro con la finalidad de hacer respetar su localía, recordemos que en la fecha 1 vencieron por la mínima diferencia a Cerro Porteño y cayeron 2-1 ante Palmeiras en Brasil. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.

¿Dónde ver ESPN en vivo, River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026?

ESPN EN VIVO, transmitirá el partido de River Plate vs. Bragantino para todo el Argentina, Perú y resto de Sudamérica. Para que puedas ver ESPN en directo en territorio argentino, tendrás que contratar el servicio de cable como Flow, DirecTV y Telecentro.

¿Qué canal es ESPN EN VIVO, según tu país?

País Operadores principales Canal ESPN Perú Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 504 (SD) / 740 (HD) · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 65 / 523 Colombia Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 483 / 884 · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 511 / 1511 Ecuador DirecTV / Claro TV DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 90 / 590 Venezuela SimpleTV / Movistar TV SimpleTV: 621 · Movistar: 483 Bolivia Tigo Tigo: 508 / 701 Argentina Cablevisión / DirecTV Cablevisión: 22 / 103 · DirecTV: 621 / 1621 Uruguay DirecTV DirecTV: 621 / 1621 Paraguay Claro TV / Tigo Claro: 63 / 124 · Tigo: 104 (referencial ESPN2) Chile VTR / DirecTV / Claro TV VTR: 49–55 / 841 HD · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 174 / 474

River Plate's forward #11 Facundo Colidio (R) celebrates with teammate defender #21 Marcos Acuna after scoring his team's second goal during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Aldosivi at Monumental Stadium in Buenos Aires on April 25, 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) / ALEJANDRO PAGNI

¿Dónde ver ESPN en Perú, partido de River Plate vs. Bragantino HOY?

Para ver ESPN en Perú, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 504 (SD) / 740 (HD), DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 65 / 523. Esos son los canales que transmitirán el partido de River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver ESPN en Argentina, partido de River Plate vs. Bragantino HOY?

Para ver ESPN en Argentina, deberás de contratar el servicio de cable como Flow, DirecTV y Telecentro. Esos son los canales que transmitirán el partido de River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026?

Disney+ Premium también transmitirá el partido de Sporting Cristal vs. Junior por la jornada 3 de la Copa Libertadores 2026. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.

Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026