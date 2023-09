Este martes 19 de septiembre, Boca Juniors vs. Central Córdoba en vivo online: transmisión del partido por la jornada 5 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para iniciar a las 16:45 (hora peruana) y 18:45 (hora argentina), desde Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero. El conjunto dirigido por Almirón no atraviesa su mejor momento futbolístico, en el certamen ya acumulan tres derrotas consecutivas y el encuentro por las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras está a la vuelta de la esquina. La transmisión se puede ver a través de Star Plus y ESPN Premium; asimismo, en El Comercio podrás encontrar la cobertura del duelo en tiempo real.

