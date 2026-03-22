Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ESPN Premium en vivo: ver transmisión del partido de Boca Juniors vs Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
ESPN Premium en vivo: ver transmisión del partido de Boca Juniors vs Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Espn Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de vs Instituto por la duodécima jornada del Torneo Apertura de la desde La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar ESPN Premium varían según tu proveedor: Flow (Cablevisión), DirecTV y Telecentro. También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. También lo podrás seguir en Flow App, DirecTV Go o Telecentro Play. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.